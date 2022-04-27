أرباح "مايكروسوفت" الفصلية ترتفع لـ 17 مليار دولار

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ارتفعت أسهم "مايكروسوفت" في تداولات ما بعد الإغلاق بنحو 5% بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات في الربع الثالث من عامها المالي.

أظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأميركية، ارتفاع الإيرادات الفصلية بـ 18% لتصل إلى 49.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 41.70 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام، ومتفوقة على التوقعات التي كانت تشير لتحقيق 49.05 مليار دولار.

وارتفعت صافي أرباح "مايكروسوفت" بنسبة 8% لتصل إلى 16.7 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 15.5 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.

وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 2.22 دولار، ما يتجاوز التوقعات البالغة 2.19 دولار.

وحققت وحدة السحابة الذكية في "مايكروسوفت" إيرادات بقيمة 19.05 مليار دولار، بارتفاع 26% على أساس سنوي.

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