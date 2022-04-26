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تباطؤ النمو الآسيوي يهبط بأرباح HSBC الفصلية 27

26
APRIL
2022
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هبطت أرباح بنك HSBC هولدنغز الفصلية بنسبة 27% وسط تأثر البنك الذي يركز على آسيا بانخفاض الإيرادات وتباطؤ النمو في هونغ كونغ.
 
وسجل أكبر بنك في أوروبا بقيمة سوقية 130 مليار دولار ربحا قبل خصم الضرائب بلغ 4.2 مليار دولار للربع الأول من العام المنتهي في مارس مقابل 5.78 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
 
جاءت النتائج أفضل من متوسط التوقعات عند 3.72 مليار دولار. يأتي حوالي ثلثي الأرباح قبل خصم الضرائب التي سجلها البنك الذي مقره في لندن من آسيا.
 
 وقال البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له إن خسائر الائتمان المتوقعة بلغت 600 مليون دولار مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي عندما فتح احتياطيات بقيمة 400 مليون دولار مع تحسن التوقعات.
 
وعلق الرئيس التنفيذي للبنك، نويل كوين على النتائج قائلا: "رغم تراجع الأرباح في الربع الأول بسبب تأثيرات السوق على إيرادات الثروة والمستوى الطبيعي لخسائر الائتمان المتوقعة، فإن زيادة الإقراض، ونمو الأعمال في الخدمات المصرفية الشخصية والتأمين وتمويل التجارة يبشر بنتائج أفضل للأرباع المستقبلية".
 
يذكر أن سهم HSBC المدرج في بورصة لندن حقق مكاسب بـ 12% هذا العام، متفوق على العديد من البنوك البريطانية في مؤشر FTSE.
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