living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف كورونا في الصين

26
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين، اليوم الثلاثاء، إذ أدت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة جائحة كوفيد-19 إلى كبح جاذبية الدولار كملاذ آمن، فيما أبقت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية عوائد السندات مرتفعة.
 
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.13% إلى 101.59 نقطة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين عند 101.86 الليلة الماضية.
 
وقد ارتفع المؤشر 3.3% منذ بداية الشهر، فيما ستكون أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2015، وفقا لرويترز.
 
قال المحللون في وستباك في مذكرة "ما زال الرهان على مزيد من الارتفاع لمؤشر الدولار رهانا جيدا. مخاطر النمو في الصين آخذة في الارتفاع مع استمرار السلطات في حملة مكافحة كوفيد-19 الشرسة، ولا تزال الظروف فيما يتعلق بأوكرانيا متقلبة، ولا يزال حديث الاحتياطي الاتحادي متشددا كما كان دائما".
 
ومع ذلك ارتفع اليوان الصيني في الخارج قليلا إلى 6.5572 مقابل الدولار بعد أن قال بنك الشعب الصيني في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنه سيخفض حجم احتياطيات العملات الأجنبية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.
 
ساعد ذلك العملة على التعافي من أدنى مستوى لها في عام عند 6.609 مقابل الدولار أمس الاثنين والذي سجلته متأثرة بالمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.
 
كما ارتفعت أسواق الأسهم وعائدات السندات الأميركية اليوم الثلاثاء وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة بشكل عام.
 
وسجل اليورو 1.0727 دولار، مرتفعا 0.14% ومتراجعا عن أدنى مستوى في عامين عند 1.0697 دولار الذي سجله أمس الاثنين، عندما فاق تأثير القلق في السوق التفاؤل بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 
وسجل الجنيه الإسترليني 1.2744 دولار، مرتفعا 0.18%، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2020 الليلة الماضية.
 
وارتفع الدولار الأسترالي 0.6% من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه الليلة الماضية بعد أن أثرت الإغلاقات في الصين على أسعار السلع الأولية.
 
لم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين ليبلغ 128.16. وتمكنت العملة اليابانية من التعافي قليلا هذا الأسبوع من أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 129.40.
 
وصعدت بيتكوين قليلا إلى 40600 دولار، فيما سجلت عملة إيثر 3000 دولار.
 
وقال باحثون في مزود السيولة المشفرة "بي2 سي2" إن التداول في سوق العملات المشفرة يرتبط حاليا ارتباطا وثيقا بأسواق الأسهم، في غياب أي موضوعات قوية متعلقة بـالعملات المشفرة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout