living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوروبا تركز على الهيدروجين الأخضر والغاز المسال بديلا للطاقة

26
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، إن دول الاتحاد تركز حاليا على الهيدروجين الأخضر والغاز المسال، كمصادر بديلة للطاقة يتم الاستثمار فيها، وتعمل الآن 20 محطة طرفية في الاتحاد الأوروبي موصولة بالشبكة، وإنهم على تواصل مع موردين آخرين مثل الولايات المتحدة والنرويج وقطر وكوريا الجنوبية واليابان، أجل وضع خطط بديلة للاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية.
 
وأوضح بوينو، لموقع "سكاي نيوز عربية"،  أن خطة الاتحاد الأوروبي تقضي بتخفيض الاعتماد على الغاز الروسي من خلال تنويع مصادر التوريد، والهدف هو تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بنسبة 60% قبل نهاية هذه السنة، وبشكل كامل بحلول 2030، وقد وافقت الولايات المتحدة على زيادة شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 70%، كما أن الاتحاد يجري محادثات مع موردين آخرين، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستثمار على نطاق واسع في تحسين البنية التحتية في أوروبا، وتسريع التحول الأخضر عبر تكثيف المساهمة في مزيج الطاقة من المصادر المتجددة.
 
نقطة اللاعودة
 
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الطاقة الروسية بنسبة 40% أو أكثر، حسب كل دولة، وعلى الرغم من ذلك، هناك إجماع واضح في التكتل حول ضرورة تقليل هذا الاعتماد بأسرع وقت ممكن، لأنه بكل بساطة لا يمكننا أن نعتمد على مورد يعتدي على جاره ويغزو أراضيه ويهددنا كلنا بهذا التصرف المتهور.
 
ما أهمية العودة للطاقة الشمسية في عصر الاحتباس الحراري؟
 
 
وتابع أن المفوضية الأوروبية قدمت خطة جديدة هدفها تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، إضافة إلى اعتماد إجراءات مختلفة لجعل الاستهلاك الأوروبي أكثر كفاءة، وسنبدأ بتقليل الواردات من النفط الروسي ثم من الغاز، وأحد العناصر الرئيسية من هذه الخطة هو الغاز الطبيعي المسال، وبالطبع لن نرى تغييرات هيكلية بين ليلة وضحاها، ولكن أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة اللاعودة.
 
وكشف المتحدث الإقليمي، أنه لا توجد خلافات عميقة بين الدول الأعضاء حول هذا الموضوع، لأن الكل يرى أنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يعزز استقلاليته الاستراتيجية، صحيح أن بعض الدول ستواجه صعوبات أكثر لتحقيق هذا الهدف، ولكن روسيا لم تترك لهم أي خيار سوى العثور على موردين موثوق بهم.
 
تسوية الخلافات
 
وأشار إلى أن طبيعة الاتحاد الأوروبي تقتضي وجود خلافات وإيجاد توازنات، هذا أمر منطقي إذا أخذنا في الاعتبار أننا نتحدث عن 27 دولة كل منها لها سياسة خارجية مستقلة، مع ذاك، فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي أشد حزمة من العقوبات في تاريخه ضد روسيا، وقرر أيضا بالإجماع تقديم أسلحة لأوكرانيا للدفاع عنها ضد العمليات العسكرية الروسية.
 
وحول موافقة بعض الدول الأوروبية على الشراء مقابل الروبل الروسي، يقول بوينو، إن "الموقف واضح يعد الطلب الروسي انتهاكا للعقود الحالية بين الموردين الروس والشركات الأوروبية وأي محاولة للدفع بالعملة الروسية ستمثل أيضا انتهاكا لنظام العقوبات على روسيا، تحاول السلطات الروسية تغيير قواعد اللعبة وهذا الأمر يدّل مجددا على أن السلطات الروسية تشعر بأثر العقوبات التي فرضناها، هم يحاولون تجنب الآثار الأسوأ لهذه التدابير من خلال فسخ العقود القانونية؛ حيث يعد ذلك دليلا إضافيا على ضرورة تسريع الخطوات لتقليل اعتمادنا على روسيا".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout