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إيلون ماسك يقترب من شراء "تويتر" بقيمة 43 مليار دولار

25
APRIL
2022
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تجري حاليا مناقشات لبيع شركة "تويتر" إلى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، حيث يمكن أن توضع اللمسات الأخيرة على الصفقة في أقرب وقت هذا الأسبوع، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، وذلك في تحول دراماتيكي للأحداث بعد 10 أيام فقط من كشف الملياردير عن عرضه البالغ 43 مليار دولار لشراء الشركة.
 
والتقى الجانبان يوم الأحد لمناقشة اقتراح ماسك وكانا يحرزان تقدما على الرغم من أنه لا تزال هناك قضايا يجب حلها، كما قالت المصادر.
 
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز إلا أنه ليس هناك ما يضمن أنهم سيتوصلون إلى اتفاق.
 
كان من المتوقع أن يرفض تويتر العرض، الذي قدمه ماسك في 14 أبريل دون أن يوضح كيف سيدفع ثمنه، ووضع ما يسمى بحبوب منع الحمل السامة لمنعه من زيادة حصته. لكن بعد أن كشف رئيس شركة تسلا عن حصوله على تمويل بقيمة 46.5 مليار دولار وتراجع سوق الأسهم، غيّر تويتر موقفه وفتح الباب للمفاوضات، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق يوم الأحد.
 
وقال ماسك منذ البداية أن عرضه البالغ 54.20 دولاراً للسهم هو "الأفضل والأخير"، وكرر لرئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور مرة أخرى في الأيام الأخيرة أنه لن يتزحزح عن السعر، وفقاً لما ذكرته مصادر "وول ستريت جورنال".
 
ومن المقرر أن يعلن تويتر عن أرباح الربع الأول يوم الخميس وكان من المتوقع أن يؤثر على العرض في ذلك الوقت، إن لم يكن قبل ذلك.
 
ويأتي التغيير المحتمل من جانب تويتر بعد أن التقى ماسك على انفراد يوم الجمعة مع العديد من المساهمين في الشركة لتمجيد مزايا اقتراحه مع تكرار أن مجلس الإدارة لديه حرية القرار بـ "نعم أو لا".
 
وقالوا إنه تعهد أيضاً بحل قضايا حرية التعبير التي يرى أنها ابتليت بها المنصة والدولة على نطاق أوسع، سواء نجحت محاولته أم لا.
 
وكشف المصادر، أن ماسك قدم عرضه لاختيار المساهمين في سلسلة من مكالمات الفيديو، مع التركيز على صناديق الإدارة النشطة، على أمل أن يتمكنوا من التأثير في قرار الشركة.
 
وقال ماسك إنه لا يرى بأي طريقة يمكن لإدارة تويتر أن تجعل السهم بسعر العرض الخاص به بمفردها، نظراً للمشكلات في العمل والعجز المستمر عن تصحيحها.
 
ولا يمكن معرفة ما إذا كان قد أوضح الخطوات المحددة التي سيتخذها، على الرغم من أنه غرّد عن رغبته في تقليل اعتماد النظام الأساسي على الإعلانات، بالإضافة إلى إجراء تغييرات أبسط مثل السماح بتغريدات أطول.
 
واحتشد بعض المساهمين خلفه عقب الاجتماعات. إذ ترى لوري برونر، التي تدير صندوق النمو الضخم لشركة Thrivent Asset Management LLC، ماسك كمدير ماهر.
 
وقالت "لديه سجل حافل في تسلا". "إنه المحفز لتقديم أداء تشغيلي قوي في تويتر." تمتلك Thrivent التي تتخذ من مينيابوليس مقراً لها حوالي 0.4% من تويتر بقيمة 160 مليون دولار وهي أيضاً أحد المساهمين في تسلا.
 
الخطة "ب"
وقال ماسك بالفعل إنه يفكر في أخذ عرضه مباشرة إلى المساهمين من خلال طرح عرض مناقصة.
 
وحتى إذا كان سيحصل على دعم كبير من المساهمين في عرض عطاء - وهو أبعد ما يكون عن الضمان - فإنه سيظل بحاجة إلى طريقة للتغلب على استراتيجية "الحبوب السامة" التي انتهجتها إدارة الشركة، وهي مناورة قانونية تستخدمها تمنعه فعلياً من بناء حصته إلى 15% أو أكثر.
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