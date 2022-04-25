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يعمل بطاقته القصوى.. خط الغاز الأذربيجاني يغذي أوروبا

25
APRIL
2022
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يسعى القادة الأوروبيون إلى إيجاد بدائل لتنويع إمدادات الغاز بسبب العقوبات القاسية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، ومن الحلول التي لجأت إليها دول أوروبية خط الغاز الأذربيجاني "تاب" الذي يصل الغاز لأوروبا عبر البحر الأدرياتيكي، ويعمل حاليًّا بطاقته القصوى البالغة 33 مليون متر مكعب يوميًّا.
 
مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي عالميًّا؛ جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت أذربيجان بلوغ خط أنابيب الغاز الأذربيجاني العابر للبحر الأدرياتيكي "تاب" أقصى حدّ من حمولته.
 
وقال المدير التنفيذي لخط الأنابيب، لوغا شياباتي، إن "تاب" ينقل الغاز الطبيعي منذ عدة أيام بطاقته القصوى البالغة 33 مليون متر مكعب يوميًّا.
 
 وأضاف أن الأنبوب ينقل 12 مليار متر مكعب من الغاز تقريبًا في السنة، موضّحًا أنه نقل 10.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا.
 
وأوضح "شياباتي" أن مشروع "تابط تم تصميمه بحيث يمكن رفع طاقته السنوية لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا، إلى سعة 20 مليار متر مكعب.
 
أهمية خط "تاب"
 
يعد خط "تاب" واحد مِن أهم خطوط الغاز الطبيعي في أذربيجان، ويمتد على مسافة 870 كيلومترًا، ويتصل مع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" قرب الحدود التركية-اليونانية في منطقة كيبوي، وبلغت تكلفة المشروع قرابة 7 مليارات دولار.
 
والمصدر الرئيسي للغاز الطبيعي لشركة SGC هو حقل شاه دنيز البحري الأذربيجاني، باحتياطيات تقدر بـ1.2 تريليون متر مكعب.
 
دعم أوروبا بالغاز
 
الخبير الأذربيجاني، أوكتاي بيرموف، يقول إن الرئيس إلهام علييف أشار إلى أن خط الغاز "تاب" لن يكون بديلًا لمصادر الطاقة الروسية، لكنه يمد بعض دول أوروبا بالغاز الطبيعي وهي تركيا وإيطاليا واليونان وألبانيا وبلغاريا، وخلال الشهرين الأخيرين تمت زيادة إمدادات الغاز إلى هذه الدول.
 
وكشف المحلل الأذربيجاني، في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي"، أن أذريبيجان، أصبحت تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر موردي الغاز الطبيعي للأسواق الإيطالية بفضل خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي (TAP)، حيث أعلنت الشركة المشغلة للخط، أن ما مجموعه 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان قد وصل الآن إلى أوروبا عبر نقطة ربط كيبوي، على الحدود اليونانية التركية، حيث يتصل خط تاب بخط الأنابيب العابر للأناضول (TANAP).
 
وأشار إلى أن المسؤولين في أذربيجان يعملون منذ ما يقرب من عقدين للمنافسة مع مصدري الغاز الرئيسيين إلى أوروبا، ووصلت جهود البلاد إلى ذروتها في أواخر عام 2020 مع إطلاق إمدادات الغاز التجارية عبر خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي (TAP) في 31 ديسمبر 2020.
 
 وتابع قائلا إن مسؤولي خط "تاب" مقتنعون بإمكانية زيادة القدرة الإنتاجية السنوية لخط الأنابيب إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، ما يوفر الطاقة لمزيدٍ من الأسواق في أوروبا، وفي حالة التوسع في السعة، يمكن لبعض دول غرب البلقان، بما في ذلك الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وكرواتيا، الحصول على الغاز الأذربيجاني.
 
إمكانية التوسّع
 
وتقول ماريجا سافوفا، رئيس الشؤون التجارية في تاب، إن تسليم أول 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا يعزز السيولة في أسواق الغاز ويعزز دور خط الغاز "تاب" كناقل موثوق يُمكن أن يسهم بشكل كبير في تأمين الإمدادات في أوروبا.
 
تضيف سافوفا، للموقع الرسمي للشركة، أنه يمكن للشركة مضاعفة قدرتها والتوسّع على مراحل، حتى 20 مليار متر مكعب في غضون 45-65 شهرًا، نتيجة للطلبات التي يتم تلقيها خلال مرحلة الربط لاختبار السوق والطلبات المتراكمة التي تؤدي إلى نتيجة مجدية اقتصاديًّا.
 
وأشارت إلى أنه من المقرر حاليًّا أن تبدأ مرحلة الربط التالية في يوليو 2023. ومع ذلك، يمكن لشركة تاب تسريع هذا الجدول الزمني وإطلاق مرحلة الربط لاختبار السوق خلال عام 2022، بشرط أن تتلقّى «تاب» طلبات الاهتمام خلال المشاورات الجارية.
 
ولدى أذربيجان خططٌ لتنمية واحد من أكبر حقول الغاز المكثف "أبشيرون"، والذي من المتوقع أن ينتج 1.5 مليار متر مكعب في مرحلته الأولى، وهناك حقول كبيرة أخرى يمكن تنميتها مثل "باباك" الذي يملك احتياطيًّا يقدّر بـ400 مليار متر مكعب، و"أوميد" بما لا يقلّ عن 200 مليار متر مكعب من الاحتياطي.
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