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المعركة اشتعلت.. مؤسس "تويتر" ينضم إلى صف إيلون ماسك ضد مجلس الإدارة

21
APRIL
2022
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انتقد مؤسس "تويتر" ورئيسها السابق، جاك دورسي، مجلس إدارة الشركة حتى في الوقت الذي يدور فيه نزاع بين المديرين التنفيذيين المحاصرين حول ما إذا كانوا سيقبلون عرض الملياردير إيلون ماسك البالغ 43 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي.
 
وجاء انتقاد دورسي لمجلس الإدارة رداً على منشور سخر فيه أحد المستخدمين من أن "البداية المبكرة" للشركة كانت "غارقة في المؤامرات والانقلابات" بين مديريها التنفيذيين المؤسسين.
 
وكتب دورسي في تغريدة: "لطالما كان الخلل الوظيفي في الشركة".
 
وفي وقت لاحق، عندما سأله مستخدم آخر عما إذا كان "مسموحاً له بقول هذا، على مجلس إدارة تويتر"، أجاب دورسي بـ "لا".
 
وفي تغريدة أخرى، كتب دورسي "أصبت الحقيقة"، رداً على أحد المتابعين، الذي اقتبس مقولة للمستثمر المغامر، فريد ديستين: "المجالس الجيدة لا تنشئ شركات جيدة، لكن مجلس الإدارة السيئ سيقتل الشركة في كل مرة".
 
وكانت التغريدات من أكثر الانتقادات المباشرة حتى الآن من دورسي، الذي استقال من مهمته الثانية كرئيس تنفيذي لـ"تويتر" في نوفمبر الماضي.
 
كما يغادر دورسي مجلس إدارة "تويتر" عندما تنتهي ولايته الحالية في الاجتماع السنوي للمساهمين للشركة في أواخر مايو، وفقاً لما ذكرته "نيويورك بوست"، واطلعت عليه "العربية.نت".
 
ولم يعلق دورسي مباشرة على عرض ماسك لشراء "تويتر".
 
يأتي ذلك، بعد أن قدم أغنى رجل في العالم، عرضاً لشراء "تويتر" بسعر 54.20 دولار للسهم الأسبوع الماضي بعد تراجعه عن شغل مقعد في مجلس إدارة الشركة بعد الخلافات حول مستقبلها.
 
وقبل رفض ماسك الانضمام لمجلس إدارة "تويتر"، غرد دورسي قائلاً إنه "سعيد حقاً" لانضمام ماسك إلى الشركة.
 
وفي الوقت نفسه، صعّد ماسك من انتقاداته لمجلس إدارة تويتر بعد أن تبنى سياسة "الحبة السامة" للحد من قدرته على الحصول على المزيد من الأسهم، إذ طالب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأن يسمح مجلس إدارة تويتر للمساهمين بالتصويت على عرضه.
 
ورد الملياردير على مستخدم شارك في رسم بياني يوضح أن رئيس مجلس الإدارة بريت تايلور وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين يمتلكون جزءاً صغيراً فقط من أسهم الشركة، قائلاً "مع رحيل جاك، فإن مجلس إدارة تويتر بشكل جماعي لا يمتلك أي أسهم تقريباً! من الناحية الموضوعية، فإن مصالحهم الاقتصادية ببساطة لا تتماشى مع المساهمين".
 
وفي تغريدة أخرى، أشار ماسك إلى أنه سيخفض رواتب جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى الصفر إذا تم قبول عرضه.
 
ويمتلك ماسك حالياً ما يقرب من 9% من أسهم "تويتر"، بينما يمتلك دورسي ما يزيد قليلاً عن 2.2%، وفقاً لبيانات FactSet.
 
وليس من الواضح كيف سيستمر ماسك إذا رفض تويتر عرضه، على الرغم من أنه قال الأسبوع الماضي إن لديه "الخطة بديلة" في الاعتبار - والتي قد تشمل عرض عطاء مباشر للمساهمين.
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