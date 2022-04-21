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حصار النفط يكبد ليبيا خسائر "ضخمة"

21
APRIL
2022
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تخسر ليبيا أكثرمن 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط الليبي.
 
وتسبب الحصار الذي تضربه جماعات في جنوب وشرق ليبيا بسبب مطالب سياسية في إعلان المؤسسة حالة القوة القاهرة على الإنتاج من عدة حقول ومرافئ رئيسية في الأيام الأخيرة.
 
وتوقف عمل أول الحقول يوم الأحد وتبعته أخرى يومي الاثنين والثلاثاء.
 
 إنتاج النفط الليبي
 
إنتاج النفط الليبي كان قد وصل إلى مستوى 1.557 مليون برميل يوميًا في عام 2009، لكنه انخفض بشكل حاد إلى 462 ألف برميل يوميًا عام 2011، وهو ما تُرجم إلى انكماش اقتصادي بنحو 66.7% في العام ذاته، قبل أن يتعافى في السنوات اللاحقة.
 
 
إعلان القوة القاهرة في حقل الزويتينة النفطي بعد اقتحامه
الأزمة السياسية في ليبيا تطال قطاع الطاقة
 
 ومنذ عام 2017، اتبع إنتاج النفط الخام في ليبيا اتجاهًا صعوديًا، إذ زاد من 811 ألف برميل يوميًا إلى 951 ألف برميل في العام التالي له، قبل أن يسجّل 1.097 مليون برميل يوميًا في عام 2019.
 
يذكر أن ليبيا هي دولة عضو في منظمة أوبك. وقد أعفى اتفاق بين دول أوبك+ ليبيا من تحديد سقف للإنتاج على غرار الدول الأخرى.
 
احتياطيات النفط في ليبيا
 
تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، وحتى نهاية عام 2020، كانت ليبيا تمتلك 48.4 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وفق بيانات بي بي، ما يعادل حصة قدرها 4.1% من احتياطي منظمة الدول المصدّرة للنفط.
 
وتشغل ليبيا بذلك المرتبة السابعة في قائمة أكبر الدول في منظمة أوبك من ناحية الاحتياطي النفطي، بحسب البيانات المنشورة على موقع أوبك.
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