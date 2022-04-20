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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% مع عودة مخاوف نقص المعروض

20
APRIL
2022
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتعوض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في أمس، مع تركز الاهتمام على نقص المعروض من روسيا وليبيا.
 
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار بما يعادل 1.3% إلى 108.7 دولار للبرميل بعد افتتاح أسواق أوروبا، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق التي يحل أجلها اليوم 1.5 دولار أو 1.5% إلى 104 دولارات للبرميل.
 
وهبط الخامان 5.2% في معاملات متقلبة أمس الثلاثاء بعدما خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبا، مشيرا إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا وحذر من أن التضخم يعد الآن "خطرا واقعا وواضحا" في العديد من الدول.
 
وتقلبت أسعار النفط العالمية، ورفعتها توقعات نقص الانتاج بعدفرض عقوبات على روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.
 
لكن توقعات تراجع النمو العالمي واستمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين أضرت بالطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.
 
وعلى جانب العرض، جاء إنتاج مجموعة أوبك+ أقل بواقع 1.45 مليونبرميل يوميا من المستوى المستهدف في مارس، وأنتجت روسيا بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن المستهدف.
 
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي أمس الثلاثاء، قائلة إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط.
 
وبحسب معهد البترول الأميركي، فقد هبطت مخزونات الخام الأميركية 4.5 ملايين برميل على مدارالأسبوع المنتهي في 15 أبريل على عكس توقعات بزيادتها.
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