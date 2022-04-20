إيثريوم.. عملة المستقبل تبدأ دخول السوق تدريجيًّا

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تعتبر عملة إيثريوم الرقمية ثاني أهم عملة مشفرة بعد عملة بيتكوين من حيث القيمة المالية، لكنها تمكنت من الوصول إلى أسواق كثيرة للتداول التي اعتمدتها من المزادات الفنية التي يبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وحتى المقاهي التي اعتمدتها كعملةٍ يمكن من خلالها شراء الاحتياجات.

أصبحت إيثريوم عملة رئيسية في عالم الفن الرقمي أو ما يسمى بـ"الرموز غير قابلة للاستبدال" NFT، كما أعلنت دار سوذبيز الشهيرة للمزادات الفنية قبولها بيع لوحات الفنية من خلال إيثريوم، وهم ما تم في أكثر من مناسبة.

وفي سبتمبر 2021، أعلنت شركة "باي بال" العملاقة للمدفوعات أنها ستسمح لزبائنها في بريطانيا بشراء عملات مشفرة في إطار خطة توسعية خارج الولايات المتحدة.

وأشارت PayPal Crypto التابعة للشركة، إلى أن خدماتها التشفيرية باتت متاحة الآن في بريطانيا، ما يسمح للعملاء بشراء 4 أنواع من العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها، ومن ضمنها عملة إيثريوم.

وفي مارس 2022، افتتحت علامة "بيك إن مور" التجارية في دبي، أول مقهى يقبل التعامل بعدد كبير من العملات الرقمية المشفرة ومنها عملة الإيثريوم.

مسيرة صعود

وعملة الإيثريوم، تعتبر العملة الرقمية الثانية على مستوى العالم من حيث الشهرة والحجم والقيمة، حيث تلي البيتكوين في القيمة السوقية حتى الآن، وقد نمت عملة الإيثريوم بشكل جيد جدًّا خلال الفترة الأخيرة.

وتم إطلاق عملة الإيثريوم للمرة الأولى في شهر أغسطس عام 2015، لتضاف إلى سلة العملات الرقمية المنافسة للبيتكوين التي تتصدر المشهد حتى الآن، ومنذ تم إطلاقها وهي تنمو وتتطور بشكل سريع للغاية.

كان سعرها عند بداية التداول في عام 2015 حتى شهر فبراير من العام 2016 يتحرك حول مستويات 1 إلى 2 دولار، وكانت قيمتها السوقية تناهز 3 ملايين دولار، ومنذ ذلك الوقت بدأ السعر يأخذ منحنى تصاعديًّا بعد زيادة داعميه وتبني فكرته من قبل عدد كبير من المستثمرين، حيث لامس السعر مستويات الـ10 دولارات في 4 مارس 2016.

في 2017، شهدت قفزة كبيرة لتتخطّى حاجز الـ100 دولار، وبدأت رحلتها في الصعود المتسارع لتختم العام 2017 بقمة تاريخية عند مستوى 813 دولارًا، وتخترق حاجز الـ1000 دولار لأول مرة في 6 يناير 2018، وفي أبريل 2021 تخطّى سعرها حاجز 2000 دولار.

وحققت أعلى سعر تاريخي لها في 8 نوفمبر 2021، حيث وصل سعر عملة إلى 4812 دولارًا، مرتفعة بنسبة 540.7% على سعرها في 2020، ويبلغ سعر العملة حاليا 3111 دولارًا مقابل عملة إيثريوم.

مخترع إيثريوم.. من هو؟

مخترع الإيثريوم وهو "فيتاليك بوتيرين" كاتب ومبرمج روسي كندي، شارك في مجتمع البيتكوين منذ عام 2011، وشارك في تأسيس وكتابة مقالات لمجلة البيتكوين، يُعرف في المقام الأول بأنه الشخص الذي يقف وراء الإيثريوم.

سافر "بوتيرين" حول العالم لمدة ستة أشهر في عام 2013 للتحدث مع مطوري البيتكوين، وفهم أنه يمكنه إنشاء إصدار جديد، ربما يكون متفوقًا من خلال ميزات أخرى على البيتكوين. ولشرح هذه الفكرة، ربط "بوتيرين" البيتكوين بآلة حاسبة والبلوكشين المستقبلي بهاتف ذكي وطبّق نفس المبدأ لتحسين قوة النظام من خلال جعل البلوكشين أكثر عمومية.

اختلافات عن بيتكوين

هناك عدة اختلافات بين بيتكوين وإيثريوم، فمعروض الإيثريوم غير محدود، ويعتبر المتاح من الإيثريوم لا حدود له ولا يتأثر باستخدام الأفراد، بينما المعروض من البيتكوين محدود ويتأثر بصانعي العملة أنفسهم، بل ومن المفترض أن ينتهي تصنيع البيتكوين مع حلول عام 2140.

تداولات الإيثريوم أكثر سرعة، حيث إن تبادل البيتكوين يستغرق ما يصل إلى 10 دقائق لاكتمال عملية التداول، بينما الإيثريوم يتم إتمام المعاملة فيه خلال 15 ثانية فقط.

وفي الوقت الذي تعتبر عملة البيتكوين ملكًا للأفراد الذين يقومون بتصنيعها خاصة الأوائل منهم إلا أن عملة الإيثريوم يقوم بتمويلها جهات جماعية، وهو ما يعتبر أمرًا يخدم ممولي وصانعي الإيثريوم على المدى القريب.

توقعات مستقبلية

توقعت "وولت إنفيستور"، ارتفاع عملة إيثريوم وأن تتجاوز أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 7137 دولارًا مع نهاية العام الحالي، وأن تتجاوز مستوى الـ10 آلاف دولار في 2023 وتصل إلى 16,391 دولارًا بحلول نهاية عام 2025، بينما ترى "ديجيتال كوين"، أنها ستكون في حدود 6380 دولارًا في 2022.

وقدرت توقعات الإيثيريوم طويلة الأجل من "بريس بريدكشن" أن المتوسط سيكون عند مستوى 18,213 دولارًا في عام 2025، مرتفعًا بذلك عن 5,881 دولارًا في عام 2022، لترتفع بعدها إلى 110,187 دولارًا في عام 2030.