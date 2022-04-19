living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر تستأنف رحلات الطيران إلى ليبيا بعد توقف 8 سنوات

19
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها بين القاهرة وبنغازي في ليبيا بعد توقف دام ثماني سنوات، بحسب ما أعلن الناقل الجوي المصري الإثنين.
 
وقالت مصر للطيران في بيان إنّه "بعد توقف دام 8 سنوات وصلت إلى مطار بنغازي بليبيا اليوم أول رحلة لشركة مصر للطيران (...) قادمة من مطار القاهرة".
 
وكانت الرحلات توقفت بسبب عودة العمالة المصرية من ليبيا آنذاك من جراء اضطراب الأوضاع الأمنية إثر سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله في 2011.
 
وكان عدد العمالة المصرية في ليبيا قبل 2011 يتخطّى مليون عامل.
 
ونقل البيان عن عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قوله إنّه "تقرّر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدّل رحلة يومية، وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا".
 
وفي ديسمبر الماضي تمّ إطلاق منظومة للربط الإلكتروني بين البلدين لـ"تنظيم وتسهيل تنقّل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها"، بحسب بيان لوزارة القوى العاملة المصرية.
 
وكان من المفترض أن تجري في ليبيا في ديسمبر الفائت انتخابات برعاية أممية تضع حدّاً لهذا لنزاع المعقّد، لكنّ الاستحقاق أرجئ إلى أجل غير مسمّى بسبب خلافات بين الأطراف الليبيين.
 
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout