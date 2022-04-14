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"فيسبوك" الأكثر انفاقاً في العالم على تأمين رئيسها التنفيذي.. لن تصدق كم بلغت قيمتها

14
APRIL
2022
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تم إنفاق 15.2 مليون دولار من قبل شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لموقع "فيسبوك"، على الأمن الشخصي لرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، في عام 2021، إضافة إلى مبلغ مقطوع قبل الضريبة قدره 10 ملايين دولار لتكاليف الأمان الإضافية التي تكبدها مؤسس فيسبوك وعائلته، و1.6 مليون دولار لاستخدام الطائرات الخاصة، بقيمة إجمالية تصل إلى 26.8 مليون دولار.
 
ويأتي ذلك، بعد أن تم إنشاء برنامج تأمين خاص لسلامة زوكربيرغ في المنزل وأثناء السفر في عام 2013، وفقاً لإفصاحات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC من قبل شركته.
 
ومنذ ذلك الحين، بلغ مجموع المبالغ المدفوعة لصالح عمليات التأمين الشخصية لمؤسس "فيسبوك" نحو 127.5 مليون دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".
 
ومن المحتمل أن يجعل هذا رئيس "ميتا" الرئيس التنفيذي الأكثر كلفة على شركته من ناحية التأمين والحراسة الشخصية في العالم.
 
وقارنت صحيفة شبيغل الألمانية هذه التكاليف بالمقارنة مع مديري شركات التكنولوجيا العملاقة الآخرين، إذ أشارت إلى أن تأمين مؤسسة شركة أمازون، بلغ 1.6 مليون دولار العام الماضي.
 
فيما بلغت تكاليف أمن الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، 4.3 مليون دولار.
 
كما أشارت إلى أن تكلفة التأمين على الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بلغت 630.630 دولاراً، وهو رقم متواضع نسبياً بالمقارنة مع زوكربيرغ.
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