تركيا ترفع قيمة العقار المشترطة للحصول على الجنسية

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تعتزم السلطات التركية رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار.

تركيا ترفع قيمة العقار المشترطة للحصول على الجنسيةتركيا.. 4 طرق للحصول على جنسيتها

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة "الأناضول"، فقد ناقشت الحكومة التركية أمس الثلاثاء، مسألة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية.

وتقرر في الاجتماع رفع قيمة العقار من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات.

وسيدخل التعديل المذكور حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة.