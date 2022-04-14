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بالتفاصيل.. مصر تتعاقد على 6 شحنات قمح إحداها من روسيا

14
APRIL
2022
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من أجل العمل على دعم مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية تعاقدت مصر الأربعاء على شراء 350 ألف طن قمح من روسيا وفرنسا وبلغاريا، وفقا لمصدر مسئول في هيئة السلع التموينية المصرية.
 
وحسب المصدر الذي تحدث لموقع سكاي نيوز عربية فإن التعاقد شمل شحنة قمح من بلغاريا وأخرى من روسيا و٤ شحنات من فرنسا.
 
وأكد المصدر أن متوسط السعر الذي اتفقت عليه مصر مع المستوردين هو ٤٨٠ دولارا للطن، وأن يتم شحن القمح البلغاري والفرنسيي خلال الفتره من 15 إلى 31 مايو المقبل.
 
وأوضح المصدر أن الاتفاق شمل أن يتم شحن القمح الروسي للوصول خلال الفتره من 1 إلى 15 يونيو.
 
ووفق المصدر فإن التعاقد تم بعد تلقي مصر ٧ عروض لشحنات قمح من مناشيء أوروبية فتم التعاقد على 6 عروض منها، وهي المذكورة سابقا.
 
تجدر الإشارة إلى أن هيئة السلع التموينية المصرية كانت قد طرحت تلك المناقصة قبل يومين وتم فتح المظاريف لمناقشة العروض مساء الأربعاء.
 
وتلك هي أول مناقصة تتعاقد عليها مصر لشراء قمح من الخارج منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حيث كانت قد الغت مناقصتين من قبل بسبب غلاء الأسعار وإحجام الشركات عن العروض نظرا لمخاطر الشحن.
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