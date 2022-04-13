كم ينفق السعوديون على القهوة سنويا؟

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بلغ إنفاق السعوديين على إعداد القهوة أكثر من مليار ريال (حوالي 267 مليون دولار) بواقع يتجاوز 80 ألف طن، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" في تقرير لها.

وصنف هذا الإنفاق المملكة كواحدة من أكثر الدول استهلاكا للبن في العالم، فيما تقدر الكميات المستوردة سنويا للأسواق السعودية من البن بنحو 73 ألف طن.

وقال رئيس غرفة جازان السعودية المستشار أحمد أبو هادي، إنه وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ الناتج المحلي من البن العربي في المحافظات الجبلية في مناطق جازان والباحة وعسير 1810 أطنان سنويا، ونحو 350 طنا من البن الصافي بعد التقشير، كما بلغ عدد مزارع البن فيها 2535 مزرعة، واحتوت على 398 ألف شجرة بن.

ولفت أبو هادي إلى أن حجم استثمار السيدات نحو 15% من إجمالي السوق، ومن المتوقع نموه إلى 32% خلال سنوات قليلة، مما يوفر أيضاً كثيراً من الفرص الوظيفية للشباب، ويتوقع خبراء متخصّصون أنه بحلول عام 2025 سيصل الإنفاق على القهوة خارج المنزل إلى نحو 70% ، بمعدل نمو سنوي مركب يراوح بين 18% و32%.

وبين أنه وفقا لتلك التقديرات الاقتصادية، فقد عملت غرفة جازان على إنهاء دراسة إنشاء مصنع لإنتاج القهوة في منطقة جازان برأسمال استثماري يقدر بـ65.7 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية تقدر 1788 طناً سنويا.

وأشار إلى أن مؤشرات ربحية المشروع قدرت نسبة العائد على الاستثمار ROI بنسبة 538%، وفترة الاسترداد 3 أعوام، مضيفا أن دراسة مشروع البن تمثل الفرصة الـ 11 من الفرص الاستثمارية التي عملت الغرفة على إنهاء دراستها الاقتصادية.