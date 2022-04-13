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النفط يرتفع بعد تخفيف قيود كوفيد في شنغهاي

13
APRIL
2022
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار وباء كوفيد-19، فيما حذرت منظمة "أوبك" من أنه سيكون من المستحيل زيادة الانتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات النفط الروسي.
 
وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 2.98 دولار أو3.03% ليستقر عند 101.46 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3 دولارات أو 3.18% إلى 97.29 دولار للبرميل بحول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش.
 
وكان الخامان انخفضا بحدود 4% عند الإغلاق يوم الاثنين، وفقا لرويترز.
 
وقالت شنغهاي يوم الاثنين إن أكثر من 7 آلاف منطقة سكنية اعتبرت منخفضة الخطورة إذ لم تسجل بها أي إصابات جديدة لمدة 14 يوما وتقرر الأحياء أي منها سترفع عنه القيود.
 
وقالت الباحثة فاندانا هاري إن الرفع الجزئي للقيود في شنغهاي أدى إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن المخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين.
 
ويعد الاتحاد الأوروبي مسودة مقترحات بفرض حظر نفطي أوروبي على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا وفقا لما ذكره بعض وزراء الخارجية يوم الاثنين لكن لم يتم الاتفاق بعد.
 
وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء كذلك في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أنه قد يتم فقد نحو 7 ملايين برميل من النفط الروسي يوميا بسبب العقوبات أو الإجراءات التطوعية وإنه سيكون من المستحيل تعويض هذه الكميات.
 
وتعتزم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سحب نحو 240 مليون برميل على مدى الأشهر الستة المقبلة في محاولة لتهدئة السوق منها 180 مليون برميل ستسحب من المخزونات الأميركية بمعدل مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو.
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