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تعرف على قائمة أقوى 100 شخصية عربية في 2022

9
APRIL
2022
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أحرز الرؤساء التنفيذيون في دولة الإمارات والسعودية، مراكز متقدمة في قائمة أقوى 100 شخصية عربية لعام 2022، بحسب تقرير صدر حديثا عن مؤسسة "غولف بيزنس".
 
وشملت القائمة 100 شخصية من عدة دول عربية، في مقدمتهم ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية.
 
وفي المركز الثاني، جاء سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها".
 
وتبوأ الإماراتيون 5 من بين المراكز العشرة الأولى في القائمة، فيما حصد السعوديون 3 مراكز في العشرة الأولى.
 
ونال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، المرتبة الثالثة في القائمة.
 
وفي المركز الرابع، جاء سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.
 
وتبوأ خلدون المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، المركز الخامس في القائمة.
 
وبحسب التصنيف، فقد جاء أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في المرتبة السادسة، فيما آل المركز السابع لكارلوس سليم حلو، رجل الأعمال اللبناني المكسيكي ومالك شركة "أمريكان موفيل".
 
وفي المركز الثامن، حل رجل الأعمال محمد العبار مؤسس ورئيس إعمار العقارية، ثم تلته في المرتبة التاسعة، سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.
 
وفي المركز العاشر، حل الأمير الوليد بن طلال الملياردير السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة".
 
وجاء ضمن القائمة كل من محمد الحمادي (الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية) 11،  وسلطان أحمد سليّم (رئيس مجلس إدارة شركة مواني دبي العالمية) 12، ويوسف عبد الله البنيان (نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي) 13، وحسن الذوادي (الأمين العام للجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث) 14، وريم الهاشمي (وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، المدير العام لإكسبو 2020 دبي) 15.
 
وحل المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الـ30.
 
وضمن قائمة أقوى 100 شخصية أسماء من مصر وسوريا ولبنان الأردن وفلسطين وتونس والمغرب تعود لرجال أعمال ومؤسسين لشركات تجارية عالمية.
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