واشنطن تفرض عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للسفن والألماس

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قالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها أدرجت شركتين روسيتين مملوكتين للدولة على لائحة العقوبات هما شركة "United Ship building" إحدى أكبر شركات بناء السفن الروسية، وشركة "Alrosa" لتعدين الألماس، إحدى أكبر الشركات العالمية في تنقيب الألماس وتعدينه.

وأضافت الوزارة أنه تم منع الشركتين من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قال في وقت سابق، إن واشنطن تفرض عقوبات على روسيا كثمن للحرب على أوكرانيا، مشيراً إلى فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى زوجة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأضاف أن موسكو تعود الآن إلى العصر الاقتصادي في ظل الشيوعية والمحلات تصبح فارغة، لافتاً إلى أن الاقتصاد الروسي يتقلص والغلاء فاحش بسبب الحرب والعقوبات.