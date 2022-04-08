living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التضخم يلتهم جيوب المصريين ويستعد لقفزة جديدة

8
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا حديث في الشارع المصري سوى عن الزيادة الكبيرة التي سجلتها أسعار العديد من السلع والخدمات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى مستويات قياسية.
 
توقع عدد من بنوك الاستثمار في مصر، بتصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن يشهد معدل التضخم لشهر مارس، والذي سيعلن خلال أيام مقبلة، زيادة كبيرة تتجاوز مستهدفات البنك المركزي عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%)، خاصة بعد أن ارتفع التضخم في المناطق الحضرية خلال شهر فبراير إلى 8.8% على أساس سنوي وهو أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، بينما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 
صدمة الأسعار
 
يتوقع بنك الاستثمار "الأهلي فاروس" أن يقفز التضخم في مارس إلى 11.3% على أساس سنوي مدفوعا بالزيادة الكبيرة لأسعار الأغذية والمشروبات والسجائر وارتفاع أسعار السلع العالمية.
 
"موجة التضخم الحالية ستصل إلى ذروتها بحلول شهر أغسطس المقبل حيث يمكن أن يرتفع التضخم إلى 13%، وبعدها ستبدأ هذه الموجة في الانحسار"، بحسب رضوى السويفي رئيس قطاع الأبحاث في شركة "الأهلي فاروس".
 
كيف نواجه غلاء الأسعار
 
 لكن الزيادة المتوقعة لمعدل التضخم لن تكون مدفوعة بانخفاض سعر صرف الجنيه، وفقا لما قاله محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، حيث يرى أن التضخم في الحضر خلال شهر مارس سيسجل 10% وأن ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب على السلع الغذائية قبيل حلول شهر رمضان كانا العاملان الأكثر تأثيرا في ارتفاع التضخم.
 
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال شهر مارس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات، كما سمح بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 16% في أكبر انخفاض للجنيه منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.
 
ارتفاع الأسعار... والحل الزمن الجميل والرياضة
 
 
ضغوط خارجية
 
"من المتوفع أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات خلال الفترة المقبلة ليسجل معدلا يتراوح بين 10% إلى 11.5%، كما أن أعلى قراءة للتضخم ستكون في الربع الثالث من هذا العام بسبب سنة الأساس لمقارنة الأسعار" وفقا لما قالته آية الزهيري نائب رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار زيلا كابيتال.
 
تضيف الزهيري لـ"سكاي نيوز عربية" أن تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية يعوق تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري للتضخم حيث يواجه ضغوطا متنوعة معظمها خارج عن سيطرته وهو ما دفعه للإسراع في تشديد سياسته النقدية.
 
كبح التضخم
 وترى علياء ممدوح كبير الاقتصاديين في بلتون فايننشال أن تأثير انخفاض الجنيه على معدل التضخم سيظهر خلال شهر أبريل، حيث بدأ انخفاض الجنيه خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي، وتزامن ذلك مع ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع وخاصة الخضروات والفاكهة كما زاد الطلب على المواد الغذائية بشكل عام قبيل حلول شهر رمضان.
 
وفي محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة مع انخفاض الجنيه أصدر أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار بعائد يبلغ 18% حيث استطاعت هذه الشهادات أن تجمع حصيلة تجاوزت 450 مليار جنيه في نحو أسبوعين فقط، وهي الخطوة التي استهدفت تعويض المواطنين عن انخفاض سعر الصرف وتشجيع حائزي الدولار على التنازل عنه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout