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بدءا من يونيو المقبل.. أبوظبي تحظر الأكياس البلاستيكية

7
APRIL
2022
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أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، يوم الأربعاء، أنه سيتم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.
 
وجرى إعلان القرار استناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في سنة 2020.
 
ويتضمن تنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي.
 
وتسعى السياسة أيضا إلى تشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، حيث تعمل الهيئة على وضع إجراءات لتقليل الطلب ورفع كفاءة استهلاك حوالي 16 منتجًا بلاستيكيًا يستخدم لمرة واحدة، بما في ذلك الأكواب وأغطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام على سبيل المثال لا الحصر.
 
بالإضافة إلى ذلك، تتجه هيئة البيئة - أبوظبي أيضًا نحو التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.
 
وأفادت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "من خلال إطلاق وتنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، تسعى الهيئة لمواصلة إرث المغفور له الشيخ زايد، الذي يلهمنا شغفه العميق بالحفاظ على البيئة في رحلتنا للاستدامة. فنحن حريصون على مواصلة رحلتنا للحد من استهلاك البلاستيك المستخدم لمرة واحدة في إمارة أبوظبي".
 
ماهو مفهوم الوعي البيئي؟
 
وقالت  "في إطار خطتنا للحد من استخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، نشجع الجميع على استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل البصمة البيئية، واليوم نعلن عن فرض حظر على استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إمارة أبوظبي لما لها من تأثير سلبي كبير على البيئة والتنوع البيولوجي".
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