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تقرير عن انتقال الألمان من الغاز إلى الحطب يثير صدمة لدى الصينيين

5
APRIL
2022
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أثار تقرير لصحيفة "غوانتشا" الصينية حول شروع الألمان في تخزين الحطب، على خلفية الارتفاع السريع في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، صدمة وغرابة لدى قراء هذه الصحيفة.
 
وذكر تقرير لصحيفة "غوانتشا" أن الألمان القلقين من نقص الغاز الطبيعي، يستعدون لتدفئة منازلهم في الشتاء المقبل، مشيرا إلى أنه في الوقت الحاضر، تجاوز الطلب على مواقد حرق الأخشاب العرض بشكل كبير، وذلك بسبب الإقبال الواسع على شراء الحطب.
 
في وقت سابق، قالت الحكومة الألمانية إن معدل تخزين الغاز الطبيعي قد تم تخفيضه إلى 25%، وحثت الشركات والجمهور على "الاقتصاد في استخدام الغاز قدر الإمكان".
 
وأثار التقرير ردود أفعال مختلفة لدى القراء، حيث انتقدوا تصرفات برلين، وحملوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالنسبة للسكان الألمان.
 
قال أحد المتابعين: "في البداية، لم يسمحوا لنا باستخدام الأخشاب للطهي ولو لمرة واحدة، والآن هم يحرقون الأشجار".
 
وكتب آخر: "بعد عقود من العمل الشاق، أنتم عدتم فجأة إلى الوضعية التي كانت بعد الحرب (العالمية الثانية)".
 
وقال أحد المتابعين: "هم فقط لا يعرفون حتى الآن أن الجزء الأكبر من الغابات يوجد في روسيا".
روسيا اليوم
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