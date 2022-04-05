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بمعلومة واحدة.. إيلون ماسك ينعش أسهم "تويتر"

5
APRIL
2022
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أظهر إفصاح تنظيمي، الاثنين، أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" أصبح يحوز حصة 9.2 بالمئة في "تويتر"، مما يعني أنه غدا أكبر مساهم فيه.
 
وارتفعت أسهم "تويتر" بنسبة 26 بالمئة في تداولات ما قبل الفتح بعد الإفصاح، الذي يأتي في أعقاب تغريدة ماسك بأنه "يفكر بجدية"في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، وفق "رويترز".
 
وارتفعت أسهم شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك "ميتا" و"سناب" المالكة لتطبيق سناب شات.
 
ويمتلك ماسك 73.5 مليون سهم في "تويتر"، مما يشير إلى أن قيمة حصته في الشركة تصل إلى 2.9 مليار دولار بناءً على إغلاق السهم الجمعة. ويمتلك الأسهم صندوق إيلون ماسك روفوكابل تراست.
 
وتعني هذه الأرقام أن حصة مالك "تيسلا" في "تويتر" صارت أكبر بأربعة أضعاف من حصة مؤسس المنصة، جاك دورسي، التي تقدر بنحو 2.25 في المئة.
 
ولدى ماسك، الذي يستخدم "تويتر" بكثرة، أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على الموقع منذ انضمامه في 2009.
 
ومع ذلك، انتقد ماسك المنصة وسياساتها في الآونة الأخيرة، وقال إنها تقوض الديمقراطية من خلال عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير.
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