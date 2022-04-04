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"الاستثمارات الوطنية" بالكويت تعلن تحقيق أرباح عالية في 2021

4
APRIL
2022
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أعلنت شركة "الاستثمارات الوطنية" في الكويت، تسجيل أرباح عالية في سنة 2021، موضحة أن ما جرى تحقيقه من ربح نقدي هو الأعلى خلال السنوات العشر الماضية.
 
وقال حمد العميري، رئيس مجلس إدارة شركة "الاستثمارات الوطنية" في الكويت، في بيان صحفي، إن الشركة حققت أرباحا بقيمة 80.6 مليون دولار أميركي، بواقع 0.10 دولار أميركي للسهم الواحد، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 
وجرى تحقيق الربح في العام الماضي، فيما شهدت نفس الفترة من نهاية عام 2020، تسجيل خسارة بلغت 8.9 مليون دولار أميركي، فتراجع السهم الواحد وقتئذ بنحو 0.01 دولار.
 
وتبعا لهذه الأرباح، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تعتبر الأكبر خلال العشر سنوات الماضية بما يعادل 0.15 دولار  لكل سهم.
 
وأضاف العميري أن النتائج المالية للعام 2021 اتسمت بالإيجابية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت العام 2021 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عدد من عمليات الدمج والاستحواذ لصالح عملائها وعدد من عمليات البيع وإعادة الهيكلة.
 
وأشار إلى إبرام تعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة واستقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات والملكية الخاصة.
 
أداء وإنجازات
 
وفي المنحى نفسه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة "الاستثمارات الوطنية"، فهد عبد الرحمن المخيزيم، أن الشركة شهدت عاماً من الأداء القوي والإنجازات التشغيلية التي عززت من مكانتها المالية مع نهاية العام المالي 2021.
 
وأضاف أن الاستثمارات الوطنية استطاعت تجاوز الأوضاع التي سادت البلاد والعالم، إثر انتشار جائحة كورونا وتبعاتها من جراء الحظر والحجر منذ بداية عام .
 
وتابع أن الخطط المعتمدة والتصورات الاستراتيجية عكست مدى نجاح فريق عمل الشركة وتعزيز موقعها في القطاع المالي، فضلا عن رفع مكانتها في قطاع الاستثمار كواحدة من أكبر وأعرق شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة.
 
وأورد أن الاستثمارات سجلت ارتفاعاً متميزاً في الأرباح بقيمة 89.4 مليون دولار أميركي، خلال عام 2021، كما شهد العام نفسه علي تحقيق أداء متميز علي صعيد مشاريع الشركة في الكويت والمنطقة، الأمر الذي انعكس على استمرار نمو المعدلات الربحية وتسجيل نتائج مالية قوية.
 
وأضافت الاستثمارات نمواً بارزاً أيضا في إجمالي الموجودات بنسبة 31.2 في المئة ليصل إلى 960.6 مليون دولار أمريكي مقارنة مع نهاية عام 2020 والتي بلغت 731.9 مليون دولار أميركي.
 
وأشاد المخيزيم بارتفاع حجم إجمالي الأصول المدارة بنسبة 8.4 في المئة لتصل إلى 3.6 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2021. مقارنة بعام 2020 الماضي حيث بلغت 3.3 مليار دولار أميركي، على الرغم من التحديات التي واجهتها المنطقة.
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