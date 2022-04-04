living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حظر الأفيون.. هل تتخلى طالبان عن أحد مصادر تمويلها؟

4
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثار إعلان حركة طالبان في أفغانستان، الأحد، حظر زراعة "خشخاش الأفيون" في البلاد، جدلًا واسعًا حول مصداقية القرار في ظل اعتماد الحركة عليه كأحد المصادر الرئيسية للتمويل.
 
وارتبط اسم أفغانستان على مر العقود بزراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون، إذ إن هذا البلد الذي مزقته الحروب يعد أكبر منتجي هذا المخدر الخام الذي يستخدم بشكل أساسي في إنتاج العقاقير القوية المسكّنة للألم، فضلًا عن أنه يدخل في صناعة مخدر الهيروين.
 
وتشير أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بنبات إنتاج المخدرات في أفغانستان وصلت إلى 224 ألف هكتار في سنة 2020، وهذا يعني أنها زادت بنسبة 37 في المائة مقارنة بسنة 2019.
 
وأنتجت أفغانستان ما يقدّر بنحو 85٪ من الأفيون في العالم في عام 2020، وفقًا لأحدث أرقام الأمم المتحدة، وفي عام 2018، قدرت الأمم المتحدة أن اقتصاد الأفيون يمثل ما يصل إلى 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.
 
وحاولت الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي الحدّ من زراعة الخشخاش خلال عقدين في أفغانستان من خلال الدفع للمزارعين لزراعة محاصيل بديلة مثل القمح أو الزعفران، لكن خبراء يقولون إن طالبان أحبطت محاولاتهم وسيطرت على مناطق زراعة الخشخاش الرئيسية وجنت مئات الملايين من الدولارات من هذه التجارة.
 
وعودٌ غير قابلةٍ للتنفيذ
 
وتعقيبًا على ذلك، قال كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز "تحليلات دول الخليج" (مقره واشنطن)، آميد شكري، إنه بين عامي 2015 و2020، تمت زراعة نحو 83٪ من جميع الأفيون المنتج في العالم في أفغانستان، وهذا يعني أن احتكار إنتاج الأفيون في العالم بيد أفغانستان والآن بيد طالبان.
 
وأضاف شكري، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "بعد استيلائها على السلطة عملت طالبان على إظهار أنها تغيرت مقارنة بالماضي. في الأيام التي تلت سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، قدم المتحدثون باسم الحركة مجموعة متنوعة من الوعود، مشيرين إلى أنه إذا لم تغير نفسها، فهناك على الأقل "وعد بالتغيير" لكن أقل ما يمكن قوله هو أن سجل وعود طالبان ليس جيدًا جدًّا.
 
وأشار إلى أنه "على مدى السنوات العشرين الماضية، جاء جزء مهم من دخل الجماعة من زراعة الأفيون وعبوره. وهذه ليست المرة الأولى التي وعدت فيها طالبان بوقف الأفيون أو على وجه الدقة للإعلان عن زراعة الأفيون".
 
وأوضح أن "حركة طالبان كانت في أوج قوتها عام 2000 وحكمت كل أفغانستان تقريبًا. وفي ذلك الوقت، أوفت الجماعة بوعدها بمنع زراعة الخشخاش وتدمير حقولها لجذب انتباه العالم، خاصة الحكومات الغربية لكن لم تتوقف زراعة الأفيون، بل زادت، حتى عندما كانت الحكومة الديمقراطية لأفغانستان في السلطة من عام 2001 إلى عام 2021. تظهر البيانات من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان قد تضاعفت 3 مرات من نحو 74000 هكتار في عام 2002 إلى 224000 هكتار في عام 2020".
Yediot Achronot - Ynet news
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout