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بوتن يحدد آلية سداد ثمن الغاز الروسي.. ويقرر العملة

1
APRIL
2022
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، مرسوم آلية سداد ثمن الغاز بالروبل للدول "غير الصديقة"، قائلا إنه سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الجمعة الأول من أبريل.
 
وقال بوتن إنه ابتداء من 1 أبريل "سيتم وقف توريد الغاز الروسي للدول التي لن تسدد بالروبل"، مضيفا أن روسيا "لا تنوي بيع الغاز مجانا".
 
وتابع: "على الدول المستوردة للغاز الروسي فتح حسابات بالروبل لسداد أثمان الغاز".
 
وبشأن العقوبات المفروضة على موسكو، ذكر الرئيس الروسي أن العقوبات الغربية تهدف "لوقف تقدم الاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية ضد روسيا منذ سنوات".
 
ودعا بوتن الحكومة الروسية إلى "وضع خطط لمواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية".
 
وكانت الدول الأوروبية عبرت عن رفضها لقرار الرئيس الروسي بشأن بيع الغاز مقابل العملية المحلية، مشددة على أنه يخالف العقود الموقعة بين الطرفين.
 
هل تنقذ العملات اللامركزية المشفرة الاقتصاد الروسي؟
 
 
ويرى خبراء طاقة أن روسيا تُصر على تطبيق القرار كوسيلة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية.
 
وتسببت العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، في تدهور النظام المصرفي الروسي، وإحداث انهيار حاد في قيمة الروبل مقابل العملات الأجنبية.
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