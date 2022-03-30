بسبب إنفلونزا الطيور.. السعودية توقف استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من أمريكا وفرنسا

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أعلنت السلطات السعودية، أنها حظرت استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من أمريكا وفرنسا، بعد ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

وكشف خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الموجه للغرف التجارية، عن حظر لحوم الدواجن ومنتجاتهما من ولايتي ديلاوير وكنتاكي الأمريكيتين، ومنطقة مايين في فرنسا.

ووفقا للتقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناء على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) فإن مرض إنفلونزا الطيور في الولايات الأمريكية والمنطقة الفرنسية شديد الضراوة.

وأعلنت عدة دول أوروبية خلال فصل الشتاء الماضي، عن ظهور مرض إنفلونزا الطيور لديها، منها: إيطاليا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا، إلى جانب مناطق في روسيا.