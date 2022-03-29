أغنى رجل في العالم يشكو من هذا المرض

A + A -

غرّد الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وتسلا، إيلون ماسك على تويتر يوم الاثنين أنه مصاب بـ كوفيد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن واجه مصنع تسلا في شنغهاي قيوداً على تشغيله في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا في المدينة، إذ سيعلق الإنتاج لمدة 4 أيام حتى حوالي 1 أبريل.

وكتب ماسك يوم الاثنين، "كوفيد-19 هو فيروس ثيسيوس (للتشبيه مع أحد أبطال أثينا الأسطوريين). كم عدد الجينات التي تغيرت قبل أن تصبح كوفيد-19 بعد الآن؟ من المفترض أن أعاني من ذلك مرة أخرى، لكن لا توجد أعراض تقريباً ". ولم يقدم ماسك أي تفسير لكيفية اختباره، أو لماذا كان لديه أي سبب للشك في النتائج.

ويمتلك ماسك تاريخاً في التقليل من شأن فيروس كورونا الجديد ورفض تصريحات مسؤولي الصحة.

وفي فبراير 2020، عندما بدأ كوفيد في التأثير على الولايات المتحدة، قدر ماسك خطأ أن الفيروس سيختفي بحلول أبريل 2020. وبحلول نوفمبر 2020، أعلن أنه أثبت إصابته بـ كوفيد.

وعندما كانت أعداد فيروس كوفيد ترتفع في كاليفورنيا، في أبريل 2020، وصف ماسك القيود الصحية بأنها "فاشية" أثناء مكالمة أرباح الشركة. وأبقى الرئيس التنفيذي مصنع شركته في فريمونت بولاية كاليفورنيا يعمل على الرغم من الطلبات الصحية لكنه لم يواجه أي تداعيات من الولاية أو مقاطعة ألاميدا.

ويعتبر موقف تسلا في الصين أكثر تعاوناً بكثير. إذ قالت رويترز إن متحدثاً باسم شركة تسلا أوضح أن الشركة تسعى جاهدة "للوفاء بمسؤولياتها للوقاية من الوباء، وأنها تعتقد أن إجراءات شنغهاي كوفيد-19 ساعدت في وضع الأساس للتنمية المستقبلية للمدينة".

وسلمت تسلا 473،078 سيارة كهربائية مصنوعة في شنغهاي لعملائها في عام 2021 وفقاً لبيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية. وهي تنتج الآن سيارات من الطراز 3 والموديل Y، وتبيعها داخل الصين وخارجها للعملاء في أوروبا وجميع أنحاء آسيا.

ولكن على الرغم من تحديات الإنتاج وتشخيص ماسك لـ كوفيد، ارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 8% في منتصف يوم التداول بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لتقسيم الأسهم مرة أخرى.