صناديق العملات المشفرة تشهد أكبر تدفقات منذ منتصف ديسمبر 2021

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قفزت التدفقات الاستثمارية الجديدة لصناديق العملات المشفرة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، حيث قادت الصناديق الأوروبية الزخم.

وكانت القفزة، التي لوحظت في تقرير "CoinShares"، بمثابة انعكاس للاتجاه الأخير الذي شمل أسبوعين متتاليين من التدفقات الخارجة.

وجاء الانعكاس مع ارتفاع سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 14% الأسبوع الماضي، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل الماضي.

وشهدت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات بقيمة 193 مليون دولار في الأيام السبعة الأخيرة حتى 25 مارس، وفقًا لما ذكرته "CoinShares"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقادت التدفقات الداخلة 147 مليون دولار من الصناديق الأوروبية، و45 مليون دولار من التدفقات الواردة من الصناديق الأميركية.

ومن بين مزودي الصناديق، قادت "CoinShares Physical" تدفقات داخلية بلغت 91 مليون دولار، في حين أن صندوق "Purpose Bitcoin ETF" لديه تدفقات خارجية بقيمة 16 مليون دولار.

وشهدت الصناديق التي تركز على سولانا أكبر أسبوع منفرد من التدفقات الوافدة بقيمة 87 مليون دولار، مما يجعل هذا النوع من الصناديق خامس أكبر منتج استثماري بين صناديق التشفير وأكبر صندوق بديل لا يركز على "Ethereum".

وفي الوقت نفسه، تدفق 97.8 مليون دولار إلى الصناديق المركزة على بيتكوين، وذهب 10.2 مليون دولار إلى الصناديق المركزة على "Ethereum"، والصناديق التي تركز على الأصول المتعددة كان لديها 5.5 مليون دولار في التدفقات الخارجية، وهو أمر غير معتاد.

وشهدت الصناديق التي تركز على كاردانو تدفقات داخلية بقيمة 1.8 مليون دولار، فيما شهدت الأموال التي تركز على "Polkadot" تدفقات داخلية بقيمة 1.2 مليون دولار، بينما شهدت الصناديق التي تركز على ATOM تدفقات داخلية بقيمة 800 ألف دولار.

وظلت المنتجات الاستثمارية التي تركز على الأسهم المرتبطة بـ"blockchain" نشطة، حيث تراكمت 23 مليون دولار من التدفقات الواردة الأسبوع الماضي.