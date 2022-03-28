الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته أمام الين الياباني منذ ديسمبر 2015

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ارتفع الدولار اليوم الإثنين إلى أعلى مستوياته أمام الين الياباني منذ ديسمبر 2015، مسجلا 122.78 ين.

وكان محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، أكد في وقت سابق، أهمية الاستقرار في سوق العملات في ضوء الانخفاض المستمر في قيمة الين.

وقال إن "استقرار الين الياباني مرغوب فيه"، مشيرا إلى أنه من المرغوب فيه بالنسبة لبنك اليابان أن تتحرك أسعار العملات الأجنبية بشكل ثابت مما يعكس الأساسيات الاقتصادية والمالية.

وأضاف كورودا، أن بنك اليابان لا يعتقد أن ضعف الين يعكس تآكل ثقة السوق في قيمة العملة اليابانية في سوق العملات.

وأوضح أن وجهة نظر السوق، هي أن الضعف الراهن في الين الياباني بسوق العملات، يرجع إلى طلب المستوردين اليابانيين الزائد على الدولار، وآفاق رفع أسعار الفائدة الأميركية.