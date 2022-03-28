living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيلون ماسك يعتقد أن "بوتين أغنى منه بكثير".. ما السبب!

28
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على الرغم من تصنيفه كأغنى رجل في العالم، سواء على قائمة "بلومبرغ"، أو "فوربس"، لأثرياء العالم، فإن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، يعتقد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يمكن أن يكون أكثر ثراء منه.
 
واستعاد ماسك، لقبه كأغنى شخص في العالم في أواخر عام 2021، عندما تجاوز رئيس شركة أمازون، جيف بيزوس.
 
وجاء رد ماسك على سؤال الرئيس التنفيذي للشركة الأم لموقع "Insider"، أكسل سبرينغر، والذي وجهه إلى رئيس تسلا قائلاً: "ما هو شعورك، كونك أغنى شخص على وجه الأرض مع ثروة صافية تبلغ 260 مليار دولار تقريباً؟"، إذ أجابه ماسك: "أعتقد أن بوتين أكثر ثراءً مني بكثير".
 
ولا تزال ثروة بوتين الهائلة غامضة، حيث لا أحد يعرف بالضبط مقدارها، أو أين يتم تخزينها.
 
وتم ربط ثروة بوتين بقصر بقيمة 1.4 مليار دولار على البحر الأسود وشقة بقيمة 4 ملايين دولار في موناكو، وفقاً لما ذكره موقع "Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".
 
وتكهن البعض بأن الرئيس الروسي ربما يكون أغنى رجل في العالم، حيث شهد الممول البريطاني الأميركي، بيل براودر في عام 2017 أنه يعتقد أن بوتين "جمع 200 مليار دولار من المكاسب غير المشروعة"، إذ عمل براودر كمدير لأحد شركات إدارة الأصول في موسكو لسنوات وحتى عام 2007 قبل طرده من البلاد.
 
وبعد غزو بوتين لأوكرانيا، نفذت الولايات المتحدة والدول الغربية عقوبات تستهدف روسيا وكبار حلفاء بوتين والرئيس الروسي نفسه.
 
وقال ماسك "أعتقد أن الحكومة الأميركية فعلت أكثر مما قد يدركه الناس، لكنها لم تكن علنية للغاية، غير أنه من المهم أن تفعل شيئاً جاداً.. لا يمكننا السماح لبوتين بالسيطرة على أوكرانيا.. هذا جنون".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout