البنك المركزي الروسي: كل احتياطياتنا من الذهب موجودة على أراضينا

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أعلن البنك المركزي الروسي صباح اليوم أن كل احتياطيات الذهب الروسية موجودة بخزائن داخل روسيا.

كما أضاف البنك المركزي أنه لا يقوم بتصدير الذهب من البلاد، وهو موجود في خزائن تابعة للجهات الرقابية على الأراضي الروسية.

من جانبها قالت الجهات الرقابية في بيان لها أن "كل احتياطي روسيا من الذهب ومن العملات الأجنبية موجود في خزائن البنك المركزي الروسي على الأراضي الروسية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم أمس، الخميس 24 مارس، عن أن العقوبات الأمريكية الحالية ضد روسيا تسري على أي تعاملات بالذهب تتعلق بالبنك المركزي الروسي.

وبحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الروسية من الذهب قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 0.14%، وبلغت في يناير الماضي مستوى 74 مليون أوقية، أي ما يعادل 2301.657 طن.