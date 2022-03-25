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سعر "بيتكوين" يقفز إلى 44 ألف دولار.. و"إيثيريوم" ترتفع 3.4%

25
MARCH
2022
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ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" وعملات رقمية أخرى، اليوم الجمعة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بالأسواق مع زيادة وتيرة العقوبات المتبادلة بين الدول الغربية وروسيا.
 
وفي صباح اليوم، تم تداول سعر "بيتكوين" على ارتفاع بنسبة 2.8% عند مستوى 44 ألف دولار.
 
وبلغت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" 835.9 مليار دولار، بإجمالي 18.992 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.
 
وزادت "إيثيريوم"، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد "بيتكوين"، بنسبة 3.4% إلى 3116 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 374 مليار دولار.
 
كما زادت عملة "بي إن بي" بنسبة 0.21 % إلى 413 دولارات، لتصل القيمة السوقية إلى 68.2 مليار دولار.
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