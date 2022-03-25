الخزانة الأمريكية تصدر مجموعة من الإعفاءات من العقوبات ضد روسيا

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أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بعض الإعفاءات من العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وضمن هذه الإعفاءات سمحت السلطات الأمريكية للمواطنين الأمريكيين بالتعاملات المالية الضرورية لضمان عمل البعثات الدبلوماسية والقنصليات للدول الثالثة على أراضي روسيا.

وسمحت الوزارة كذلك لوسائل الإعلام الأمريكية بالقيام بالتعاملات المالية في جمهورية القرم الروسية وجهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تعتبرها واشنطن جزءا من أوكرانيا، في حال كانت متعلقة بعمل الصحفيين في تلك المناطق.

ومددت وزارة الخزانة الأمريكية المهلة لإتمام الصفقات الخاصة باستيراد ثمار البحر من روسيا حتى 23 يونيو المقبل.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على العديد من الجهات الروسية والمسؤولين الروس منذ انضمام القرم لروسيا في عام 2014، واندلاع النزاع المسلح في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وعقب انطلاق العملية العسكرية الروسي في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، تم توسيع رقعة العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وهي طالت القيادة الروسية والقطاع المصرفي وقطاع الطاقة وغيرهما.