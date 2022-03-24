الأردن يحدد سقف سعر الأسمنت الأسود وحديد التسليح

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أعلن الأردن، اليوم الخميس، "حدا سعريا لمادتي الأسمنت الأسود وحديد التسلح"، مؤكدا أنه ستتم متابعة الأسعار وتحليلها ومراجعتها بشكل دوري.

وقرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، تحديد سقوف سعرية لمادة الأسمنت الأسود بمقدار 87 دينارا للطن أرض المصنع و98 دينارا للمستهلك أرض التاجر، وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس.

كما تم تحديد سقوف سعرية لحديد التسليح شد 60 بمقدار 720 دينارا أرض المصنع، وسعر البيع للمستهلك 750 دينارا للطن.

وتأتي القرارات في سياق تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة والضرورية للمحافظة على التنافسية ومنع أية ممارسات تخل بها، مع مراعاة الهوامش الربحية المشروعة للتجار والصناعيين والعاملين في القطاعات المختلفة، واتخاذ أي إجراءات أخرى بما فيها السماح بالاستيراد ووضع سقوف سعرية للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر ووفقا لأحكام القانون.

وسيتم متابعة الأسعار وتحليلها ومراجعتها بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب حولها.