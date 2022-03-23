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عملاق الطاقة الفرنسية "توتال" يوقف شراء النفط الروسي

23
MARCH
2022
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أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي" أنها قررت وقف جميع مشترياتها من النفط والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية عام 2022 على أقصى تقدير.
 
وقالت الشركة الفرنسية في بيان إنها تعتزم "تعليق نشاطاتها في روسيا تدريجيا" وسط "تدهور الوضع" في أوكرانيا.
 
كانت روسيا تمثل 17 بالمائة من إنتاج الشركة من النفط والغاز في عام 2020.
 
وتمتلك الشركة حصة 19.4 بالمائة في شركة "نوفاتك" المنتجة للغاز الطبيعي في روسيا.
 
كما تمتلك حصة 20 بالمائة في مشروع الغاز الطبيعي المسال "يامال" بشمال روسيا.
 
وقالت الشركة كذلك إنها تواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال من مشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال "طالما أن الحكومات الأوروبية تعتبر أن الغاز الروسي ضروري".
 
كما ورد في بيانها أنه "على عكس النفط، من الواضح أن القدرات اللوجستية للغاز في أوروبا تجعل من الصعب الامتناع عن استيراد الغاز الروسي في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة دون التأثير على إمدادات الطاقة بالقارة".
 
وقررت "توتال" كذلك تعليق تطوير أعمالها للبطاريات ومواد التشحيم في روسيا.
 
وجاء في بيانها أنه من المقرر عدم توفير أي رأس مال إضافي لتطوير مشروعات في روسيا.
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