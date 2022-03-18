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"فاينانشيال تايمز" تتحدث عن "ضربة فورية للاقتصاد البريطاني"

18
MARCH
2022
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قد يتسبب حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل لواردات النفط والغاز الروسية في حدوث اضطراب اقتصادي في جميع أنحاء أوروبا، وسيكلف المملكة المتحدة خسائر بنحو 70 مليار جنيه إسترليني.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الجمعة، فقد تم تقديم هذا التقييم من قبل وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في اجتماع لمجلس وزراء المملكة المتحدة عقد الأسبوع الماضي.
 
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية البريطاني أن فرض حظر فوري من قبل الاتحاد الأوروبي على واردات الهيدروكربونات الروسية سيؤدي إلى حدوث ركود في جميع أنحاء أوروبا، وسيوجه "ضربة فورية للاقتصاد البريطاني بواقع 70 - 75 مليار جنيه إسترليني (92.1 مليار دولار - 98.7 مليار دولار)".
 
وعبر الوزير عن قلقه من تداعيات مثل هذا الحظر، الذي تسعى المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى تطبيقه من قبل الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز".
 
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 8 مارس الجاري مرسوما يحظر واردات الطاقة من روسيا والاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي. وبعد واشنطن أعلنت لندن عزمها على التخلص التدريجي من الهيدروكربونات الروسية.
 
وحددت وزارة الخزانة الأمريكية موعدا نهائيا لاستكمال المعاملات الخاصة باستيراد النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال والفحم من روسيا إلى البلاد حتى 22 أبريل المقبل.
 
وذكرت الصحيفة أن روسيا تمثل حوالي 40% من واردات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وحوالي ثلث واردات النفط الخام. وتعتمد المملكة المتحدة والولايات المتحدة على روسيا بدرجة أقل بكثير، وتبلغ حصة روسيا في الحجم الإجمالي للنفط الذي تستورده المملكة حوالي 8%.
 
وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في  أوكرانيا لنزع سلاحها والصفة النازية لها، ومنذ ذلك التاريخ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات "شديدة" على الاقتصاد الروسي.
روسيا اليوم
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