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آخر موعد اليوم.. 7 مشترين ينافسون على مزاد نادي تشيلسي!

18
MARCH
2022
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في سياق العقوبات على الأثرياء الروس، تتزايد أعداد المنافسين لشراء نادي تشيلسي لكرة القدم قبل الموعد النهائي لتقديم طلبات الشراء اليوم الجمعة، بعد فرض عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.
 
كان رومان أبراموفيتش قد عرض تشيلسي للبيع منذ الثاني من مارس الماضي، وذلك في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
 
وتمت معاقبة الملياردير الروسي الإسرائيلي من قبل الحكومة البريطانية، وتم تجميد أصوله في المملكة المتحدة باستثناء تشيلسي، حيث تم تسيير الأمور في النادي وفق رخصة استثنائية من الحكومة.
 
كانت الحكومة البريطانية قد عاقبت أبراموفيتش بعد تكهنات بعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن رجل الأعمال الشهير البالغ من العمر "55 عاما" نفى ذلك مرارا وتكرارا.
 
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، فيما كان الفريق قد تأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، كما أن تشيلسي لا يزال متواجدا في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.
 
وشهدت عملية تقديم العروض لشراء النادي، وجود عروض قوية، مع وجود أشخاص وجهات أخرى عززت موقفها، وسط تطورات ملحوظة يوم الخميس.
 
وتضم قائمة المشترين المحتملين لخلافة مالك نادي تشيلسي أبراموفيتش هذه الأسماء:
 
Todd Boehly
وهو مستثمر عالمي قدّم عرضاً مشتركاً مع رجل الأعمال Jonathan Goldstein
 
Nick Candy
مطوّر عقارات بريطاني قد يشمل عرضه خطةً لبناء ملعب ضخم
 
Ken Griffin
مؤسس صندوق Citadel يقدّم عرضاً مع عائلة Ricketts مالكة "شيكاغو كابس"
 
Martin Broughton
الرئيس السابق لنادي ليفربول لكرة القدم
 
Josh Harris
مؤسسة شركة Apollo لإدارة الأصول مرشح أيضاً للمنافسة
 
Oaktree Capital
هي شركة أميركية لإدارة الأصول يقودها هوارد ماركس
 
Woody Johnson
وريث منتجات "جونسون آند جونسون"
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