آخر موعد اليوم.. 7 مشترين ينافسون على مزاد نادي تشيلسي!

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في سياق العقوبات على الأثرياء الروس، تتزايد أعداد المنافسين لشراء نادي تشيلسي لكرة القدم قبل الموعد النهائي لتقديم طلبات الشراء اليوم الجمعة، بعد فرض عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

كان رومان أبراموفيتش قد عرض تشيلسي للبيع منذ الثاني من مارس الماضي، وذلك في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتمت معاقبة الملياردير الروسي الإسرائيلي من قبل الحكومة البريطانية، وتم تجميد أصوله في المملكة المتحدة باستثناء تشيلسي، حيث تم تسيير الأمور في النادي وفق رخصة استثنائية من الحكومة.

كانت الحكومة البريطانية قد عاقبت أبراموفيتش بعد تكهنات بعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن رجل الأعمال الشهير البالغ من العمر "55 عاما" نفى ذلك مرارا وتكرارا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، فيما كان الفريق قد تأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، كما أن تشيلسي لا يزال متواجدا في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت عملية تقديم العروض لشراء النادي، وجود عروض قوية، مع وجود أشخاص وجهات أخرى عززت موقفها، وسط تطورات ملحوظة يوم الخميس.

وتضم قائمة المشترين المحتملين لخلافة مالك نادي تشيلسي أبراموفيتش هذه الأسماء:

Todd Boehly

وهو مستثمر عالمي قدّم عرضاً مشتركاً مع رجل الأعمال Jonathan Goldstein

Nick Candy

مطوّر عقارات بريطاني قد يشمل عرضه خطةً لبناء ملعب ضخم

Ken Griffin

مؤسس صندوق Citadel يقدّم عرضاً مع عائلة Ricketts مالكة "شيكاغو كابس"

Martin Broughton

الرئيس السابق لنادي ليفربول لكرة القدم

Josh Harris

مؤسسة شركة Apollo لإدارة الأصول مرشح أيضاً للمنافسة

Oaktree Capital

هي شركة أميركية لإدارة الأصول يقودها هوارد ماركس

Woody Johnson

وريث منتجات "جونسون آند جونسون"