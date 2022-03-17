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بعد انقطاع بسبب العقوبات.. روسيا تستأنف صادرات الألماس إلى الهند

17
MARCH
2022
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استأنفت روسيا تصدير الماس الخام إلى الهند بعد انقطاع دام لفترة قصيرة بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.
 
وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "إيكونوميك تايمز" اليوم الخميس، وأشارت إلى أن التجار في الهند يقومون الآن بسداد مدفوعات واردات الألماس باليورو من خلال البنوك الألمانية.
 
وقالت الصحيفة إن عملية سداد ثمن صادرات الألماس الروسية إلى الهند تستغرق مدة أسبوع، لذلك من المتوقع استخدام العملتين الروسية والهندية في المستقبل.
 
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي، كولين شاه: "المستوردون (في الهند) يوجهون المدفوعات من خلال بنوك مختلفة تعمل باليورو أو بعملات أخرى. وبالنسبة لأحجار الألماس التي ستطرح للبيع في أبريل المقبل، فإن التجار يفضلون آلية دفع بواسطة الروبية والروبل".
 
وتعتبر الهند مركزا عالميا لمعالجة وقطع أحجار الألماس في العالم، حيث يوجد فيها 90% من جميع منشآت القطع في العالم
 
وفي وقت سابق أشار الممثل التجاري الروسي في الهند، ألكسندر ريباس، إلى أنه اعتبارا من نهاية سبتمبر 2021، تم شحن ما تقرب قيمته من 700 مليون دولار من أحجار الألماس، مباشرة من روسيا إلى الهند.
روسيا اليوم
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