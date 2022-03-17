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أسعار الغاز في أوروبا تعود إلى الارتفاع

17
MARCH
2022
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ارتفع سعر الغاز في أوروبا خلال التداولات في البورصة يوم الخميس إلى ما  فوق 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة لندن.
 
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل في مركز "تي تي إف"  في هولندا إلى 1256 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 110 يوروهات لكل ميغاواط ساعة، بناء على سعر الصرف الحالي لليورو مقابل الدولار، حيث يتم عرض أسعار المركز الهولندي  باليورو لكل ميغاواط ساعة.
 
وكانت أسعار الغاز ارتفعت منذ بداية التداول بنسبة 7.2٪. بشكل عام، في حين أنها انخفضت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. يحدث هذا على خلفية استعادة توليد الرياح في أوروبا والدفء الذي حلّ في المنطقة، ونمو احتياطيات الغاز الطبيعي المسال في المحطات، وكذلك إمدادات الغاز النشطة من روسيا.
 
علاوة على ذلك، فإن ضخ الغاز في منشآت التخزين الأوروبية في الأيام الأخيرة قد عوض عمليا المسحوب منها. وكان سعر الغاز في أوروبا في السابع من مارس، ارتفع بنسبة 79٪، حيث وصل إلى ما يقرب من 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب لأول مرة.
 
وتسجل زيادة في أسعار تبادل الغاز على خلفية فرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى، عقوبات ضد عدد من الكيانات القانونية والأفراد الروس بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء بالمساعدة من قبل قيادتي جمهوريتي دونباس.
روسيا اليوم
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