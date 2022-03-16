living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي اليوم.. وعوائد السندات الأميركية تقفز

16
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء عن قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط إجماع على رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ نهاية عام 2018.
 
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، أمس إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام قبيل إعلان أول زيادة في أسعار الفائدة في أكثر من ثلاث سنوات.
 
وصعدت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.894%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس2019 .
 
وقفزت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.169%، وهي الأعلى منذ يونيو 2019 .
 
واتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين والسندات لأجل عشرة أعوام بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 30 نقطة أساس.
 
ورغم الزيادة المرتقبة للفائدة، أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع الثلاثاء وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز مسيرة نزول استمرت ثلاثة أيام، فيما ساعد هبوط آخر في أسعار النفط وقراءة أقل من المتوقع لأسعار المستهلكين في تهدئة مخاوف المستثمرين مع تحول التركيز إلى الإعلان المرتقب للفيدرالي بشأن السياسة النقدية، في الوقت الذي يشير فيه الخبراء إلى أن السوق احتسبت بالفعل رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال هذا العام لنحو أربع مرات.
 
ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 89.55 نقطة أو 2.15% ليغلق عند 4262.66 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 364.78 نقطة أو 2.90% إلى 12946.00 نقطة. كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 611.23 نقطة أو 1.86% إلى 33556.47 نقطة. 
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout