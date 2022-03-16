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السيسي يوجه بدراسة تكلفة إنتاج وتسعير "الخبز الحر"

16
MARCH
2022
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع تأكد مباحث التموين من التنفيذ.
 
كما أمر السيسي بـ"سرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، والإعلان عنه في أقرب وقت".
 
وأثارت الحرب الدائرة في روسيا وأوكرانيا مخاوف عالمية بشأن إمدادات القمح، وبدأت الدول التي تعتمد عليهما في شراء هذه السلعة في البحث عن بدائل.
 
وجاءت توجيهات السيسي ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن الاجتماع تناول "متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان".
 
وعرض وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية في مصر، مؤكدا توفرها بالكميات المناسبة للمواطنين.
 
وأوضح راضي أن السيسي أمر بـ"العمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر"، كما اطلع على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أنه "في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب شهر رمضان، فقد وجه السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق (تحيا مصر)، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية".
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