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روسيا تفرض حظرا مؤقتا على تصدير منتجات زراعية

15
MARCH
2022
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فرضت موسكو حظرا مؤقتا على تصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كذلك تم فرض حظر مؤقت على تصدير سكر قصب السكر الخام إلى دول ثالثة.
 
ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مراسيم بهذا الشأن أمس الاثنين، ووفقا للقرار فإن القيود المفروضة على الحبوب ستكون سارية حتى 30 يونيو 2022 أما على السكر ستطبق حتى 31 أغسطس من العام نفسه.
 
وبالنسبة للحبوب، سيطبق الحظر على القمح والميسلين والجاودار والشعير والذرة. وينص المرسوم على عدد من الاستثناءات لتصدير السكر والحبوب، إذ يمكن تصديرها لأغراض تقديم المساعدة الإنسانية.
 
ومع فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مطلع الشهر الجاري، مرسوما يوجه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا.
 
وفي نهاية يناير الماضي، وقع رئيس الوزراء الروسي مرسوما لزيادة رسوم صادرات القمح اعتبارا من بداية شهر مارس 2022.
روسيا اليوم
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