living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فايزر الأمريكية تعد بمواصلة تصدير الأدوية إلى روسيا

15
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركة فايزر الأمريكية لإنتاج الأدوية، أنها ستستمر في إمداد روسيا بالأدوية، لكنها ستوجه كل أرباحها من ذلك إلى تمويل المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني.
 
ولكن في ذات الوقت، أكدت هذه الشركة أنها ستتخلى عن خططها لإجراء تجارب سريرية جديدة في روسيا، وستوقف توظيف الاستثمارات المخطط لها في تنظيم إنتاجها الخاص داخل الأراضي الروسية.
 
وقالت الشركة في بيانها: "خلصت شركة فايزر إلى أن التوقف الطوعي من جانبها في توريد الأدوية إلى روسيا، سيكون انتهاكا مباشرا لمبدئنا التأسيسي المتمثل في وضع الاهتمام بالمرضى في المقام الأول لأولوياتنا".
 
وشددت الشركة على أن "وقف توريد الأدوية .. من شأنه أن يؤدي إلى معاناة كبيرة وموت محتمل للمرضى، وخاصة الأطفال وكبار السن".
 
وتابعت الشركة الأمريكية: "ولكن استمرار توريد الأدوية إلى روسيا لا يعني أننا سنواصل القيام بأعمال تجارية في روسيا كالمعتاد. نعلن اليوم أنه من الآن فصاعدا، ستتبرع شركة Pfizer بجميع أرباح قسمها الروسي للمشاريع التي تقدم الدعم الإنساني المباشر لشعب أوكرانيا".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout