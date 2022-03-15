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انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

15
MARCH
2022
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هبطت أسعار النفط بما يزيد على خمسة في المئة، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في حوالي أسبوعين، وسط آمال بتقدم نحو نهاية دبلوماسية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو تطور من شأنه أن يدعم الإمدادات العالمية، في حين ألقي حظر على السفر مرتبط بالجائحة في الصين بشكوك على الطلب.
 
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 5.77 دولار، أو 5.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 106.90 دولار للبرميل.
 
كما تراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6.32 دولار، أو 5.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 103.01 دولار للبرميل.
 
يشار إلى أن هذا هو أقل مستوى إغلاق للخام الأميركي منذ 28 فبراير والأدنى لبرنت منذ أول مارس.
 
وشهد الخامان القياسيان كلاهما ارتفاعات قوية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، وهما الآن مرتفعان حوالي 36 في المئة عن مستوياتهما في بداية العام.
 
كما سجل الخامان القياسيان أيضا أكبر تقلباتهما في 30 يوما منذ يونيو 2020 .
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