living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس هيئة قناة السويس يكشف سبب وقف خصومات سفن الغاز المسال

15
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قررت هيئة قناة السويس، إلغاء التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة، بداية من يوم غد الثلاثاء.
 
وأشارت الهيئة، في منشور أصدرته إدارة التحركات بالقناة، واطلع عليه موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى إلغاء الخصومات التي منحتها سلطات الهيئة في أوقات سابقة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة للقناة المصرية، والتي وصلت إلى 35 في المئة.
 
وأجرت الهيئة عددا من التعديلات خلال السنوات الماضية على هذا التخفيض، ليصل في أكتوبر الماضي إلى 15 بالمئة بدلا من 25 بالمئة.
 
وكانت قناة السويس تستهدف بتلك الخصومات تشجيع سفن الغاز الطبيعي المسال لاستخدام مجراها الملاحي في العبور، بدلا من سلك ممرات أخرى، في ضوء ما تشهده التجارة العالمية للغاز المسال حينها.
 
ارتفاع أسعار الطاقة
 
من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه تم إلغاء التخفيض في أسعار مرور ناقلات الغاز الطبيعي المسال بعد دراسة سعر اقتصادية لوضع التجارة العالمية، خاصة مع زيادة أسعار الغاز بنسبة كبيرة مؤخرًا.
 
وشهدت أسعار الغاز الطبيعي، ارتفاعا خلال التعاملات اليومية بسوق العقود الفورية الأوروبية ليبلغ 43.30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بنسبة زيادة 3.82 في المئة، بحسب مؤشر "تي تي إف" الهولندي.
 
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "نتابع ونرى دائمًا ما يخدم مصلحتنا ومصلحة العملاء، حيث سبق وأن منحنا تخفيضات كبيرة أثناء جائحة كورونا، لكن الأمور تغيرت حالياً بعد استقرار الوضع الوبائي، بجانب زيادة أسعار النفط والغاز الطبيعي وهذا ما استدعى النظر من جديد في أسعار مرور ناقلات الغاز الطبيعي".
 
وشدد على أن تأثير أزمة الحرب في أوكرانيا لم يظهر حتى الآن، لكن الهيئة تتابع حركة التجارة العالمية وتدرس باستمرار الرسوم المناسبة لعبور السفن بما يحقق المنفعة الاقتصادية للهيئة، وكذلك بما يلائم العملاء.
 
وفي أواخر فبراير الماضي، قررت هيئة قناة السويس، رفع رسوم عبور السفن بنسب تصل إلى نحو 10 في المئة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout