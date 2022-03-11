النفط يعود للانخفاض وروسيا تعد بالوفاء بعقود الإمداد

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استقرت أسعار النفط على انخفاض عقب جلسة متقلبة، بعد يوم من أكبر انخفاض يومي لها منذ عامين، إذ تعهدت روسيا بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية وقال متعاملون إن مخاوف تعطل الإمدادات مبالغ فيها.

ومنذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، كانت أسواق النفط الأكثر تقلبا في عامين، إذ سجل خام برنت القياسي العالمي أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020 الأربعاء، بعد يومين فقط من تسجيله أعلى مستوى في 14 عاما عند أكثر من 139 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 1.63 في المئة لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار.

ونزلت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 2.68 دولار أو 2.47 في المئة لتبلغ عند التسوية 106.02 دولار.

وقال الرئيس فلاديمير بوتن في كلمة أمام اجتماع حكومي إن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشأن إمدادات الطاقة. وروسيا منتج رئيسي للطاقة يزود أوروبا بثلث الغاز وسبعة في المئة من النفط العالمي.