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الذهب يكسر حاجز 2000 دولار.. والبلاديوم بمستوى قياسي

7
MARCH
2022
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تخطت أسعار الذهب، الاثنين، حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1986.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس 2020، مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم.
 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1992.00 دولار.
 
وارتفع البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 3130.16 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة.
 
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.76 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين 2 بالمئة إلى 1143.47 دولار.
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