living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هي البدائل الآمنة عن الغاز الروسي لأوروبا؟

7
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع حديث أوروبا عن بدائل للغاز الروسي كالفحم والطاقة النووية، صدرت تحذيرات من خطورتهما على البيئة والمناخ، وسط توقعات لخبراء بأن تلجأ دول أوروبية لبديل آخر أكثر أمنا وأقل تكلفة.
ووفق تقرير لصحيفة "لا تريبين" الفرنسية فإن الفحم وبناء محطات الطاقة النووية بدائل ستؤثر سلبا على المناخ، وتعمّق أزمة الاحتباس الحراري.
 
وتستورد أوروبا 40 في المئة من النفط والغاز من روسيا، وعلى رأس المستوردين ألمانيا التي أعلنت إلغاء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، وهو قرار قد يؤثر على المدى البعيد في البيئة الأوروبية، حسب الصحيفة الفرنسية، حيث كانت ألمانيا تخطط للاستغناء عن محطات نووية ليحل مكانها الغاز.
 
ومؤخرا، قال نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في تصريحات بثها التلفزيون الألماني، إن المخاوف من انعدام أمن الطاقة أدّت إلى أن جهات أجنبية ومعنيين بالأمر محليا بدأوا يعيدون النظر في عملية التخلص التدريجي من مفاعلات الطاقة النووية.
 
وأوضح تقرير موقع "يورونيوز" أنه إذا قطع الاتحاد الأوروبي علاقاته مع روسيا وتم وقف استيراد الغاز فإن عددا من الحكومات الأوروبية قد تضطر إلى إعادة تنشيط محطات الفحم التي توقفت عن العمل.
 
ويعد الفحم الحجري أسوأ وقود أحفوري، فهو مسؤول عن أكثر من 0.3 درجات مئوية من زيادة 1 درجة مئوية في متوسط درجات الحرارة العالمية، وهو ما يجعله أكبر مصدر منفرد لارتفاع درجة الحرارة العالمية.
 
وفي عام 2021، ارتفع توليد الطاقة النووية بنسبة 6 في المئة مقارنة بعام 2020، وكان هذا المصدر أكبر مساهم في توليد الكهرباء في أوروبا منذ 2014، علما أن بعض محطات هذه الطاقة وصلت لنهاية دورة حياتها، ومن المكلف إعادة بنائها حيث يبلغ عمرها التشغيلي 40 سنة فقط.
 
ويضع ارتفاع أسعار النفط على وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا، لنحو 118 دولارا للبرميل لأول مرة منذ سنة 2014، وصعود أسعار الغاز الطبيعي، الأوروبيين أمام جملة من التحديات والخيارات التي بين أيديهم لمصادر بديلة للطاقة.
 
وبحسب المحلل السياسي، مايكل شوركين، فإن أوروبا تمتلك أطنانا من الفحم ربما تلجأ إليها كحل على المدى القصير، نظرا للتأثيرات السلبية على البيئة.
 
وأضاف شوركين في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "أعتقد أنه ليس لديهم خيار سوى اللجوء إلى الطاقة النووية، كما أنه سيكون هذا وقتا مناسبا لمُصدّري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة".
 
أما عضو الحزب الاشتراكي الألماني حسين خضر، فيقول: "أوروبا وعلى رأسها ألمانيا ستلجأ إلى بدائل أخرى، أبرزها الطاقة المتجددة، بدلا من الفحم ومحطات الطاقة النووية".
 
وأشار خضر في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "ألمانيا ستنوّع مصادر الغاز، وتنشئ محطات تسييل، وتتوجه للطاقة المتجددة. تهدف ألمانيا بالوصول إلى الحياد المناخي في عام 2045".
 
كذلك تسعى ألمانيا إلى تسريع مشاريع الطاقة الشمسية مع تركيزها على مشاريع طاقة الرياح البرية والبحرية.
 
ومن المحتمل أيضا بحسب خضر أن "تلعب واردات الوقود المعتمد على الهيدروجين النظيف دورا كبيرا، وتعد أستراليا أبرز مورد محتمل للهيدروجين، ولديها ميزة تنافسية في السباق لتزويد أوروبا به عبر ميناء روتردام".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout