living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شركة أميركان إكسبرس تعلق عملياتها في روسيا وبيلاروسيا

7
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركة أميركان إكسبرس للبطاقات الائتمانية، الأحد، "تعليق كل عملياتها" في روسيا وبيلاروسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا، بعد قرارات مماثلة لشركتي فيزا وماستركارد.
 
وقالت الشركة في بيان إن "بطاقات أميركان إكسبرس الصادرة في أنحاء العالم لن تعمل بعد الآن لدى التجار أو أجهزة الصراف الآلي في روسيا"، ولن تكون البطاقات الصادرة عنها في روسيا صالحة في الخارج.
 
وأوضحت أميركان إكسبرس أنها ستوقف أيضا كل عملياتها التجارية في بيلاروسيا حليفة موسكو.
 
ويأتي هذا الإعلان غداة صدور قرارين مماثلين من عملاقي البطاقات الائتمانية فيزا وماستر كارد.
 
من جهته، قال البنك المركزي الروسي، السبت، إن جميع بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة عن البنوك المحليّة ستستمر في العمل بشكل طبيعي على الأراضي الروسية حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها.
 
ومع ذلك، أوصى البنك المواطنين الروس الذين يسافرون إلى الخارج بحمل نقود، أو بطاقة "مير" الائتمانية الروسية في حال توجههم إلى البلدان والأقاليم القليلة التي يتم قبولها فيها.
 
كما أعلن بنك "سبيربنك" الأكبر في روسيا، الأحد، أنه يعمل على إصدار بطاقات مصرفية من شبكة "يونيون باي" الصينية ردا على العقوبات الغربية.
 
وتستهدف روسيا، ولا سيما قطاعها المالي والمصرفي، عقوبات على نطاق غير مسبوق تسببت في انخفاض قيمة الروبل وانسحاب العديد من المزودين الأجانب من السوق.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout