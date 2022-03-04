living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرب أوكرانيا تشعل أسعار النفط.. أعلى مستوى منذ عقد

4
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حلّقت أسعار النفط، الخميس، لتصل إلى 120 دولارا للبرميل الواحد في أعلى مستوى لها منذ  10 سنوات، بفعل العقوبات الأميركية الجديدة على شركات تكرير روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا، واضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام الأميركية.
 
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012، وفق "رويترز".
 
وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش زاد سعر خام برنت 6.85 دولار أو 6.1 بالمئة إلى119.78 دولار للبرميل.
 
لكن بعد عدة ساعات عاد السعر للانخفاض إلى 115 دولارا تقريبا، ورغم ذلك يظل الرقم مرتفعا للغاية مقارنة بأرقام السنوات الماضية. 
 
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 116.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008 وسجل 116.41 دولار للبرميلبزيادة 5.81 دولار أو 5.3 بالمئة للبرميل.
 
وجاءت مكاسب النفط بعد أحدث حزمة من العقوبات الأميركية على قطاع التكرير في روسيا، مما أثار مخاوف من أن تكون صادرات النفط والغاز الروسية هي التالية التي ستستهدفها العقوبات.
 
وقرر تكتل أوبك بلس الذي يضم الدول الأعضاء قي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أبوك) وحلفاءها ومنهم روسيا عدم زيادة الإنتاج عن المقدار المتفق عليه في اتفاق الإنتاج.
 
والكمية المتفق عليها تبلغ  400 ألف برميل يوميا في مارس، على الرغم من زيادة الأسعار ومطالبة المستهلكين بمزيد من الخام.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout